Трент признался, что тяжело переживает травму. Защитник назвал примерные сроки возвращения в строй

В матче с «Бернли» 10 февраля Александер-Арнолд травмировал колено. Защитник пропустил уже 10 игр «красных», в том числе финал Кубка лиги против «Челси» и матч 1/4 Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Трент рассказал, что сложно переживает травму:

«Это было непросто. Приходится разбираться со своими проблемами, трудностями, которые выводят из строя на несколько недель, но ты продолжаешь двигаться вперед. А вот когда проходят месяцы и ты пропускаешь финалы и матчи с такими командами, как «Ман Сити», это причиняет боль. За такими играми наблюдает весь мир, в эти моменты хочется быть на поле.

Хочется выигрывать трофеи и участвовать в чемпионской гонке. Но должен сказать, что было невероятно видеть, как молодые ребята приходят в команду и выступают так, как они это делали. День, который мы провели на «Уэмбли» [финал Кубка лиги против «Челси»], был потрясающим.

Когда ты не играешь и не можешь делать то, что делал всегда, это тяжело. Футбол – это твоя жизнь. Если восстановление и дальше будет идти как надо, то я вернусь через пару недель».

Пожелаем Тренту скорейшего выздоровления.