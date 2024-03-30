😨 Вот так новость! «Ливерпуль» не предлагал тренерский пост Хаби Алонсо (The Athletic)

«Ливерпуль» не делал предложение Хаби Алонсо, утверждает The Athletic.

Личных контактов между клубов и тренером также не было.

Когда «Ливерпуль» связался с окружением Алонсо, после объявления Юргена Клоппа об уходе, его лагерь сказал, что Хаби вряд ли будет доступен летом. С тех пор позиция не изменилась, а вчера 42-летний испанец объявил, что останется в «Байере» на следующий сезон.

Хаби Алонсо имеет действующий контракт с «Байером» до 2026 года. Сообщается, что в сделке прописан пункт о выкупе, рассчитанный до 2025 года.