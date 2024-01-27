Ван Дейк первым из игроков «Ливерпуля» прокомментировал уход Клоппа. Вирджил рассказал, как команда восприняла новость

В конце сезона Юрген Клопп попрощается с «Ливерпулем». Свое решение немец объяснил тем, что у него «кончаются силы».

Уход Клоппа из «Ливерпуля» прокомментировали многие коллеги тренера. Наконец, слово взяли подопечные Юргена. Одним из первых высказался капитан «красных» – Ван Дейк:

«Это трудно принять, ведь этот тренер так много значит для нас, для меня лично, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял это решение ради себя и своей семьи. Подобные решения всегда непростые, как и в этом случае.

Конечно, он сказал нам все лично, когда команда была вместе. Как я уже сказал, это тяжело принять, но сейчас наш настрой – сосредоточиться на деле. В этом году перед нами стоит еще много целей, и почему бы не завершить сезон на высоком уровне, совместив это с чествованием босса?»

Также Вирджил рассказал, как шум, созданный решением Клоппа, влияет на команду:

«Разумеется, это важная для всего футбола новость. И для нас это был важный день. Но у команды в этом сезоне есть большие цели, это подчеркивает и тренер. Думаю, ребята мыслят так же, как и я. Мы все хотим многого достичь, такой настрой был у нас еще во время предсезонки, в этом смысле ничего не изменилось.

Возможно, эта новость даже придаст команде дополнительный импульс, чтобы достичь еще большего, или просто насладиться этим временем вместе. Импульс сделать последнюю часть сезона, последние месяцы тренера в клубе, лучшим временем, которое у него когда-либо было. Это то, к чему мы стремимся, и именно поэтому все идет своим чередом».

Надеемся, команда сможет подарить тренеру волшебные воспоминания.