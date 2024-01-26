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«Ты офигенный тренер»: Леброн Джеймс отреагировал на решение Юргена Клоппа уйти из «Ливерпуля»

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Легенда баскетбола и совладелец «Ливерпуля» Леброн Джеймс поделился своими мыслями о решении Юргена Клоппа уйти из клуба в конце этого сезона.

Лучший бомбардир НБА за всю историю поблагодарил Клоппа за годы в «Ливерпуле» и напомнил ему девиз клуба.

«Спасибо за все и больше! Ты офигенный тренер, тебя никогда не забудут, а главное ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ ОДИН!! «Красные» будут скучать по тебе», - написал Джеймс в социальных сетях.

Уход Клоппа в конце сезона означает, что клуб будет искать ему замену: среди тех, кто может занять место Юргена называют имена Хаби Алонсо, Роберто Де Зерби, Жозе Моуринью и Зинедина Зидана.

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