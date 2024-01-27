LFC 2020
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Почему Клопп улыбается, даже когда проигрывает? Юрген все объяснил на пресс-конференции – говорит, футбол не для ненависти

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На ппятничной пресс-конференции Юрген Клопп объяснил, почему улыбается, даже когда его команда проигрывает: «Иногда люди спрашивают меня, почему я всегда улыбаюсь. Даже после того, как мы проигрываем матч, иногда я все еще улыбаюсь.

Это потому, что, когда родился мой сын, я понял, что футбол — это не жизнь и смерть. Мы не спасаем жизни. Футбол – это не то, что должно сеять страдания и ненависть. Футбол должен быть источником вдохновения и радости, особенно для детей.

Я видел, что маленький круглый мяч может сделать для жизней многих моих игроков. Жизненные пути игроков и многих моих ребят просто невероятны. Трудности, с которыми я столкнулся, будучи молодым человеком в Германии, были ничем по сравнению с тем, что им пришлось преодолеть. Было так много моментов, когда они могли легко сдаться, но они отказывались сдаваться. Они не боги. Они просто никогда не отказывались от своей мечты».

4 комментария
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Клотет не одобряет
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Большинству комментаторов тут этого не понять. Особенно самым говорливым (все знают, кого я имею в виду).
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Очень хорошие слова, но в реплике про сложности, которые преодолели многие игроки, явно проглядывается "ошибка выжившего"

При этом пусть таких случаев будет как можно больше, а футбол и правда несёт только вдохновение, радость и другие добрые эмоции
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Современный философ, жаль не знаю немецкий и не могу посмотреть его 2х часовое интервью: https://youtu.be/33rPLGbs3Ls?si=V2nSjBXx5LunBEtg
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