Почему Клопп улыбается, даже когда проигрывает? Юрген все объяснил на пресс-конференции – говорит, футбол не для ненависти
На ппятничной пресс-конференции Юрген Клопп объяснил, почему улыбается, даже когда его команда проигрывает: «Иногда люди спрашивают меня, почему я всегда улыбаюсь. Даже после того, как мы проигрываем матч, иногда я все еще улыбаюсь.
Это потому, что, когда родился мой сын, я понял, что футбол — это не жизнь и смерть. Мы не спасаем жизни. Футбол – это не то, что должно сеять страдания и ненависть. Футбол должен быть источником вдохновения и радости, особенно для детей.
Я видел, что маленький круглый мяч может сделать для жизней многих моих игроков. Жизненные пути игроков и многих моих ребят просто невероятны. Трудности, с которыми я столкнулся, будучи молодым человеком в Германии, были ничем по сравнению с тем, что им пришлось преодолеть. Было так много моментов, когда они могли легко сдаться, но они отказывались сдаваться. Они не боги. Они просто никогда не отказывались от своей мечты».
При этом пусть таких случаев будет как можно больше, а футбол и правда несёт только вдохновение, радость и другие добрые эмоции