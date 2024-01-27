На ппятничной пресс-конференции Юрген Клопп объяснил, почему улыбается, даже когда его команда проигрывает: «Иногда люди спрашивают меня, почему я всегда улыбаюсь. Даже после того, как мы проигрываем матч, иногда я все еще улыбаюсь.

Это потому, что, когда родился мой сын, я понял, что футбол — это не жизнь и смерть. Мы не спасаем жизни. Футбол – это не то, что должно сеять страдания и ненависть. Футбол должен быть источником вдохновения и радости, особенно для детей.

Я видел, что маленький круглый мяч может сделать для жизней многих моих игроков. Жизненные пути игроков и многих моих ребят просто невероятны. Трудности, с которыми я столкнулся, будучи молодым человеком в Германии, были ничем по сравнению с тем, что им пришлось преодолеть. Было так много моментов, когда они могли легко сдаться, но они отказывались сдаваться. Они не боги. Они просто никогда не отказывались от своей мечты».