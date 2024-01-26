LFC 2020
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«Спекуляции − это нормально». Хаби Алонсо впервые прокомментировал уход Клоппа

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Для него это тоже сюрприз.

Завтра «Байеру» Хаби Алонсо предстоит сыграть против менхенгладбахской «Боруссии» и испанец дал традиционную предматчевую пресс-конференцию. Журналисты не могли спросить его о заявлении Юргена Клоппа, который сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона.

«Честно говоря, в данный момент я не думаю о следующем шаге. Я думаю о том, где нахожусь сейчас, и мне кажется, что тут прекрасное место, которое мне нравится. Это правильное место, вот и все, что я могу сказать. Не знаю о темпе [моей карьеры]. Мой темп − это то, что будет темпом команды в субботу. Это действительно важно. Буду счастлив, если мы сыграем хорошо и заслужим победу. А что будет в будущем... Я не знаю, и в данный момент мне все равно».

Прессе явно пришлось не по душе, что испанец отвечал обтекаемо. Потому ему задали прямой вопрос о посту тренера «Ливерпуля», который станет вакантным летом.

«Спекуляции − это нормально. Мое внимание сосредоточено на «Байере». То, что произошло в «Ливерпуле», это, конечно, большой сюрприз».

Хаби Алонсо, по данным букмекеров и специалистов, считается главным кандидатом на замену Клоппу. Испанец начал тренерскую карьеру в молодежке «Мадрида», в 2019 году перебрался в «Сосьедад Б». Во втором сезоне с командой он получил право на повышение в классе. В настоящее время Алонсо работает в «Байере», который не проигрывал в Бундеслиге и возглавляет чемпионат с преимуществом в четыре очка.

2 комментария
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А кто, вообще, спрашивает Хаби Алонсо? Мешок на голову - и фьють!
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Ливерпуль видимо готов заплатит много что бы Хаби вернулся
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