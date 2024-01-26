«Кто против?». Фанаты «Ливерпуля» обсуждают замену Клоппа на Моуринью

Новость о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» шокировала многих любителей футбола по всему миру и, прежде всего, болельщиков «красных».

Некоторые болельщики в Х начали обсуждать подходящего кандидата на пост тренера «Ливерпуля» и пришли к выводу, что Жозе Моуринью, который в настоящее время остался без работы после увольнения из «Ромы», может заменить немецкого специалиста.

💬«Жозе Моуринью в «Ливерпуль». Кто против?».

💬«Моуринью в «Ливерпуль».

💬«Вперед «Ливерпуль»! Дайте команду Моуринью, это будет раздражать всех».

💬 «Ливерпулю» нужен успешный тренер и это – Жозе Моуринью».

💬«Жозе Моуринью потерял работу, а Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля»…Вы думаете о том же, о чем и я?».

💬«По моему скромному мнению, «Ливерпуль» должен заменить Клоппа на Моуринью».

Разумеется, Жозе не единственный вариант, есть и другие тренеры. Но португалец – один из самых популярных вариантов среди болельщиков «Ливерпуля».