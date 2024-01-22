LFC 2020
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«Мы им очень довольны»: Пеп Лейндерс рассказал, чего фанатам ждать от Нуньеса

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Пеп Лейндерс выступил перед прессой в преддверии ответного матча с «Фулхэмом» в Кубке лиги. Помощник Клоппа похвалил Дарвина Нуньеса:

«Мы им очень довольны, но я уже говорил это и в прошлый раз, и в позапрошлый. Он молод, голоден, полон энергии и целеустремленности, в каждой игре он в одиночку может создать шесть моментов. Если он будет и дальше тренироваться так, как он тренируется сейчас, если он сохранит в своей игре смелость, то голы будут забиваться, потому что шансы создает и он, и команда».

Также Лейндерс рассказал, чего болельщики «Ливерпуля» могут ждать от уругвайца:

«Он станет лучше. Все говорят, что он уже достиг пика, но нет, он станет еще лучше. Он будет совершенствоваться. Дарвин уже очень важен для этой команды, и это действительно приятно видеть. Я действительно счастлив. Мы все счастливы».

Нуньес в недавней игре с «Борнмутом» в рамках 21-го тура Премьер-лиги оформил дубль. Всего на счету уругвайца – 10 голов и 10 ассистов в 31-м матче.

А как вам нынешняя форма Дарвина?

3 комментария
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Ответ MUSA17
В штабе Гвардиолы случайно нет Юргена?)
По ошибке вместо него Йошку взяли
+1
0
+1
В штабе Гвардиолы случайно нет Юргена?)
0
0
0
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