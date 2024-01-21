Салах не хотел покидать расположение сборной Египта. На возвращении в Англию настоял «Ливерпуль»

Переживает за состояние Мо.

В прошлый четверг форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед отыграл всего тайм матча против Ганы (2:2). Травма не позволила футболисту выйти на поле в решающем матче группы против Кабо-Верде (2:2), за которым он наблюдал с трибун.

В ближайшее время игрок должен вернуться в клуб, чтобы пройти интенсивную программу реабилитации, а затем может вновь присоединиться к сборной, если та дойдет до последних стадий Кубка Африки.

На днях агент Салаха − Рами Аббас Исса − сообщил, что травма его подопечного «серьезнее, чем казалось на первый взгляд». По его словам Мо пропустит не две игры, а около 3-4 недель.

Врач сборной Египта Абу Эль-Эла считает, что это «Ливерпуль» заставил Мохамеда Салаха вернуться в Англию. Он утверждает, что 31-летний футболист не хотел уезжать и покидать команду, ведь цель Египта − титул чемпиона Африки.

«Салах не хотел ехать и покидать расположение сборной. Я не буду ждать, когда кто-то скажет мне, как делать мою работу. Мы обсудили все с «Ливерпулем» и договорились, что поделимся с болельщиками [степенью серьезности травмы] после игры, но Юрген сказал все сам. Салах не хотел уходить».