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Сборная Египта подтвердила травму Салаха: стало известно, сколько матчей пропустит футболист

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Во время матча с Ганой в Кубке Африки Мохамед Салах вынужден был покинуть поле раньше времени: в первом тайме футболист схватился за левую ногу, и главный тренер Руй Витория убрал его с поля.

Федерация футбола Египта опубликовала заявление по поводу травмы Мохамеда Салаха.

«Мохамед Салах получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги и пропустит два матча Кубка африканских наций против Кабо-Верде, а затем матч 1/8 финала в случае квалификации», - говорится в сообщении.

Напомним, что сборная Египта набрала два балла в двух турах. Лидирует в группе B Кабо-Верде с 6 очками.

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Домой пусть едет, скоро матчи против Челси и Арсенала.
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