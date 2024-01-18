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Меньше поводов для беспокойства? В сети завирусилось видео Салаха, покидающего стадион после травмы

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Текущий розыгрыш Кубка Африки сложно назвать триумфальным для сборной Египта. «Фараонам» не удалось выиграть ни в одном из двух матчей группового этапа, а главная звезда команды Мохамед Салах получил травму во время встречи с Ганой.

В первом тайме Мо схватился за левую ногу, и главный тренер Руй Витория убрал его с поля из-за подозрения на травму подколенного сухожилия.

Болельщики «Ливерпуля» сразу же схватились за сердце, опасаясь, что повреждение может оказаться серьезным и Салах выпадет из игры на долгий срок, ведь это может стать серьезно помешать их борьбе за титулы. Однако в сети появились кадры, на которых нападающий с улыбкой покидает стадион «Феликс Уфуэ Буаньи».

Салах не остановился, чтобы прокомментировать свою травму, но, похоже, он не испытывал какого-либо серьезного дискомфорта, — футболист прошел через микст-зону легкой походкой.

После игры Витория выразил надежду, что проблема не слишком серьезна, но отметил, что сложно делать прогнозы до проведения тестов.

«Надеюсь, это не большая проблема, мы пока не знаем, что это. Рано что-то говорить, но мне кажется, что ничего серьезного. Давайте посмотрим, выздоровеет ли Салах».

На данный момент Египет сыграл вничью обе игры группового этапа, и ему нужно обыграть Кабо-Верде в понедельник, чтобы выйти в плей-офф.

7 комментариев
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Желаю здоровье САЛАХу. Он нужен Ливерпулю . Ливерпуль в этом году борется за 2-3 титулы.
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Здоровья Мо!
Ждём возвращения в Ливерпуль!
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сканирование можно не делать, улыбка
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если честно, очень хочется чтобы Кабо-Верде обыграл Египет) чтобы Салах быстрее вернулся в расположение команды
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Ответ Mardon Umirov
Желаю здоровье САЛАХу. Он нужен Ливерпулю . Ливерпуль в этом году борется за 2-3 титулы.
а когда то было иначе? что они не боролись? при Юргене на моей памяти всегда на передовых
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Ответ Крок
а когда то было иначе? что они не боролись? при Юргене на моей памяти всегда на передовых
первые три сезона клоппа и прошлый.
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