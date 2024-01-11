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У Салаха уже больше 200 голов за «Ливерпуль». Каким был первый и кому забивает чаще?

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На счету Мохамеда Салаха уже более 200 голов за «Ливерпуль», но каким был его первый мяч? Вернемся в 2017 год: Мо только приехал из «Ромы» за 35 миллионов фунтов стерлингов, и не сразу стал любимцем болельщиков. Большинство фанатов приветствовали его, но было и немало сомневающихся.

Вот как отреагировали фанаты «Ливерпуля» в Twitter, когда появилась новость о переходе:

💬 «Абсолютно потрясающее подписание. Все просто».

💬 «Не понимаю. Почему «Рома» продает его? Потому что он дерьмо».

💬 «Зачем платить более 30 миллионов за игрока, который не может выдержать темп премьер-лиги? Старридж намного лучше».

💬 «Теперь Салах получит нормальный шанс в ЛЧ, и в следующем сезоне он точно будет забивать».

💬 «Мане, Коутиньо, Фирмино, Лаллана и т.д... Куда он впишется? Довольно дорого».

Салаху понадобилось совсем немного времени, чтобы расположить к себе фанатов. В июле 2017 года команда Юргена Клоппа встретилась с «Уиганом». Салах летал по флангу. В концовке тайма Филиппе Коутиньо отобрал мяч и передал его Роберто Фирмино, а тот выкатил Салаху на пустые.

Мо забил легкий гол, но постоянно создавал моменты и тащил мяч в штрафную.

Не заставил себя ждать и первый официальный гол Салаха. 12 августа 2017 года он дебютировал в Премьер-лиге за «Ливерпуль» в матче с «Уотфордом» и помог команде вырвать ничью на выезде.

Салах забивает вообще всем, и особенно предпочитает охотиться за более крупными командами, вот его статистика против больших клубов.

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