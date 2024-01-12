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Шмадтке может остаться в «Ливерпуле». Летом он привел Собослаи, Мак Аллистера, Гравенберха и Эндо

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В ближайшие несколько месяцев «Ливерпуль» намерен провести переговоры со спортивным директором Йоргом Шмадтке. В руководстве остались довольны его работой.

По словам Кристиана Фалька из SportBILD, Юрген Клопп уверен в «эксперте по трансферам» и хочет продолжить сотрудничество со своим соотечественником в долгосрочной перспективе.

Летом Шмадтке заключил краткосрочный контракт, чтобы проконтролировать летнюю перестройку «мерсисайдцев». Именно он подписал Доминика Собослаи, Алексиса Мак Аллистера, Райана Гравенберха и Ватару Эндо.

Возможно, что 59-летний специалист, которого вернули с заслуженного отпуска после ухода из «Вольфсбурга», не захочет остаться в «Ливерпуле». Однако в клубе довольные его работой и хотят, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности.

1 комментарий
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Молодец, но скидки, вымпела ничего не будет за это, просто круто, молодец.
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