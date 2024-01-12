Шмадтке может остаться в «Ливерпуле». Летом он привел Собослаи, Мак Аллистера, Гравенберха и Эндо

В ближайшие несколько месяцев «Ливерпуль» намерен провести переговоры со спортивным директором Йоргом Шмадтке. В руководстве остались довольны его работой.

По словам Кристиана Фалька из SportBILD, Юрген Клопп уверен в «эксперте по трансферам» и хочет продолжить сотрудничество со своим соотечественником в долгосрочной перспективе.

Летом Шмадтке заключил краткосрочный контракт, чтобы проконтролировать летнюю перестройку «мерсисайдцев». Именно он подписал Доминика Собослаи, Алексиса Мак Аллистера, Райана Гравенберха и Ватару Эндо.

Возможно, что 59-летний специалист, которого вернули с заслуженного отпуска после ухода из «Вольфсбурга», не захочет остаться в «Ливерпуле». Однако в клубе довольные его работой и хотят, чтобы он продолжал исполнять свои обязанности.