LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» набрал чемпионский ход: команда Клоппа - короли камбэков в этом сезоне?

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Найдет Гвардиола, чем ответить.

Команда Юргена Клоппа не проигрывает во внутренних английских турнирах с 30 сентября. После этого у «Ливерпуля» было два поражения, но в Лиге Европы.

Кроме того, команда Юргена - безусловные короли камбэков этого сезона, накануне «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом полуфинале Кубка лиги (2:1).

До этого были матчи с «Ньюкаслом»

«Борнмутом»

ЛАСК у себя дома победный счет тоже не удержал

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий