«Ливерпуль» набрал чемпионский ход: команда Клоппа - короли камбэков в этом сезоне?
Найдет Гвардиола, чем ответить.
Команда Юргена Клоппа не проигрывает во внутренних английских турнирах с 30 сентября. После этого у «Ливерпуля» было два поражения, но в Лиге Европы.
Кроме того, команда Юргена - безусловные короли камбэков этого сезона, накануне «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом полуфинале Кубка лиги (2:1).
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