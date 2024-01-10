«Ливерпуль» набрал чемпионский ход: команда Клоппа - короли камбэков в этом сезоне?

Найдет Гвардиола, чем ответить.

Команда Юргена Клоппа не проигрывает во внутренних английских турнирах с 30 сентября. После этого у «Ливерпуля» было два поражения, но в Лиге Европы.

Кроме того, команда Юргена - безусловные короли камбэков этого сезона, накануне «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом полуфинале Кубка лиги (2:1).

До этого были матчи с «Ньюкаслом»

«Борнмутом»

ЛАСК у себя дома победный счет тоже не удержал