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«Это менталитет команды, клуба, города»: Коди Гакпо красиво прокомментировал победу над «Фулхэмом»

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«Ливерпуль» со счетом 2:1 одолел «Фулхэм» в первом матче полуфинала Кубка лиги. На 71-й минуте Коди Гакпо забил гол, вырывая победу для своей команды.

Голландец красиво прокомментировал результат матча в эфире Sky Sports:

«Я чувствовал, что мы действительно доминировали, не только во владении мячом, но в создании моментов. Когда забили второй, я был счастлив. Таков менталитет команды, клуба, города: нужно продолжать двигаться вперед, и не имеет значения, что произойдет. Сегодня мы снова это показали.

Если обладаешь таким менталитетом, случиться может многое. Мне нравится играть с этими парнями! Мы продемонстрировали хороший настрой и должны продолжать работать в том же духе, ведь это был только первый матч в противостоянии».

«Ливерпуль» непобедим уже в семи играх подряд. Последнее поражение «красные» потерпели 14 декабря – в матче Лиги Европы против «Юниона». Подопечные Клоппа показывают отличные результаты на фоне проблем команды с составом. В лазарете лечатся семь игроков, а Салах и Эндо отправились на международные турниры в составе своих сборных.

Ответная встреча «Ливерпуля» с «Фулхэмом» состоится 24 января. До этого «красным» предстоит сыграть с «Борнмутом» в чемпионате.

Какие у вас остались впечатления от первого матча 1/2 Кубка лиги?

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