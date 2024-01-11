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«Это тот самый батя, к которому ты случайно зашел на кухню посреди ночи!» Юрген Клопп завирусился в соцсетях😅

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Оуэну Беку чуть-чуть не повезло.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом полуфинале Кубка лиги (2:1) На гол Виллиана в первом тайме во втором забитым мячами ответили Джонс и Гакпо. Ответная игра состоится 24 января.

Ливерпуль» победил «Фулхэм» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

В кадр попал занимательный момент из второго тайма, когда Юрген Клопп что-то очень эмоционально объясняет Оуэну Беку, который, кстати, на поле так и не появился.

8 комментариев
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На гол Кого??? Уллиана?? 🤣
+4
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+4
Да интересно что же ему сказать мог Юрген. Знак того что уделяет внимание всем и даже молодым игрокам. Пора бы уже новую звезду вытаскивать из полки молодняка .
+2
0
+2
Ответ Санжар Уразбаев
Юрген: ты должен понять что я тебя не выпустил потомушто боюсь что ты можешь получить травму а у нас их не мало
Санжар , мы тебя поняли))
+1
0
+1
Юрген: ты должен понять что я тебя не выпустил потомушто боюсь что ты можешь получить травму а у нас их не мало
0
0
0
Юрген: ты должен понять что я тебя не выпустил потомушто боюсь что ты можешь получить травму а у нас их не мало
0
0
0
Юрген: ты должен понять что я тебя не выпустил потомушто боюсь что ты можешь получить травму а у нас их не мало
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Ответ Volume music
На гол Кого??? Уллиана?? 🤣
Автор ошибся "На гол Виллиана......’
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Ответ Volume music
На гол Кого??? Уллиана?? 🤣
Да уже давно привыкли к такому вот тяп-ляп отношению на Спортсе.
Новость, кстати, ни о чём...
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