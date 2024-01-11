«Это тот самый батя, к которому ты случайно зашел на кухню посреди ночи!» Юрген Клопп завирусился в соцсетях😅

Оуэну Беку чуть-чуть не повезло.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом полуфинале Кубка лиги (2:1) На гол Виллиана в первом тайме во втором забитым мячами ответили Джонс и Гакпо. Ответная игра состоится 24 января.

В кадр попал занимательный момент из второго тайма, когда Юрген Клопп что-то очень эмоционально объясняет Оуэну Беку, который, кстати, на поле так и не появился.