LFC 2020
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📹В интернет утекла распаковка новой домашней формы «Ливерпуля». Одна деталь не понравилась болельщикам

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Сезон-2023/24 в самом разгаре и только перешел за экватор, а в социальных сетях начали появляться фото и видео распаковки домашнего комплекта «Ливерпуля» на следующий год.

На видео можно заметить привычный красный цвет с белой и желтой отделкой. Логотипы клуба и производителя также желтые.

Однако болельщики разочаровались тем, как выглядит воротник.

Вот что написали люди под видео:

💭Боюсь, мне это не нравится. Воротник ужасен. Хотя золотой значок АПЛ будет смотреться на нем неплохо.

💭Очень хороший комплект, но единственное, что не нравится − это воротник. Почему он такой коробчатый.

💭Воротник − нет слов.

💭Все отлично, кроме воротника. Предпочитаю, чтобы он был V-образным.

💭Нравится все, кроме воротника.

3 комментария
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Что так трудно сделать норм форму ? , вроде Найк делает форму и ПСЖ и томуже Тоттенхэму но когда нужно сделать форму нам то так с сюрпризом как всегда
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Ворот бомба!
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