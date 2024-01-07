LFC 2020
Блог

Если Мбаппе перейдет в «Ливерпуль», где он будет играть?

Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

В последнее время «Ливерпуль» чаще связывают с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Сообщается, что французу «очень нравятся» «красные», что вызвало слухи о его возможном переходе летом. В современном футболе никогда нельзя говорить никогда.

Если Килиан все-таки присоединится к «Ливерпулю», где он будет играть? Вероятнее всего, Мбаппе заменит Дарвина в центре атаки, а уругваец будет выходить слева.

Однако тепловая карта Килиана этого сезона показывает, что Мбаппе чаще уходит налево.

Даже играя в центре поля, он предпочитает отходить и совершать рывки с левого фланга.

А вот возможный состав.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы классной атакующим трио....
0
0
0
Нуньес будет на банке стопудову
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий