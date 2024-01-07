Если Мбаппе перейдет в «Ливерпуль», где он будет играть?

В последнее время «Ливерпуль» чаще связывают с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Сообщается, что французу «очень нравятся» «красные», что вызвало слухи о его возможном переходе летом. В современном футболе никогда нельзя говорить никогда.

Если Килиан все-таки присоединится к «Ливерпулю», где он будет играть? Вероятнее всего, Мбаппе заменит Дарвина в центре атаки, а уругваец будет выходить слева.

Однако тепловая карта Килиана этого сезона показывает, что Мбаппе чаще уходит налево.

Даже играя в центре поля, он предпочитает отходить и совершать рывки с левого фланга.

А вот возможный состав.