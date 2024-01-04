Кто жена Юргена Клоппа и почему ее обожают фанаты «Ливерпуля»? Рассказываем

В чем секрет успеха Юргена Клоппа? Тренерский талант, да. Страсть к игре, конечно. Опыт, естественно.

Однако, возможно, карьера Клоппа не была бы такой успешной, если бы его жена Улла не поддерживала его с тех пор, как они встретились в 2005 году.

Улла Сандрок работала официанткой в Германии, и однажды игроки «Майнца» зашли к ней в ресторан. Это был Октоберфест, все хорошо проводили время, и Клопп мгновенно влюбился. Юргену и Улле понадобилось всего три дня, чтобы начать жить вместе.

Улла сыграла решающую роль в переходе Клоппа в «Ливерпуль». Если бы не она, Юрген мог бы отправиться в Манчестер.

В 2019 году легенда «Ливерпуля» Фил Томпсон рассказал в интервью историю, которую услышал от Клоппа. У него было предложение от «Манчестер Юнайтед», и Клопп рассматривал его, но именно Улла настояла на выборе в пользу «красных».

Более того, Улла сыграл ключевую роль в подписании Юргеном нового контракта с «Ливерпулем» в апреле 2022 года.

«Мы сидели на кухне за столом, и Улла сказала: «Я не думаю, что мы уедем в 2024 году». И я такой: «Что?!», — сказал Клопп сайту клуба после подписания продления.

«Улла хотела остаться! Как хороший муж, что ты делаешь, когда твоя жена хочет остаться? Ты остаешься».

Любовь Уллы к «Ливерпулю» искренна. Как и другие болельщики, она праздновала на улицах, когда «Ливерпуль» привез домой шестой Кубок Лиги чемпионов. Вот как она приветствовала «красных».

Кстати, первые слова Клоппа после финального свистка в финале ЛЧ против «Тоттенхэма» были: «Мы сделали это, Улла!».

Кроме того, Улла написала книгу в жанре фэнтези для детей «Том и волшебный футбол», которую Юрген позже описал как «Гарри Поттер, но о футболе, никаких полетов на его чертовой клюшке». Он также написал к ней предисловие.