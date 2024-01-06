«Они не будут анонсировать». Невилл верит, что «Ливерпуль» усилится зимой

Проведут тихие точечные усиления.

Легенда «Манчестер Юнайтед» и эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» выйдет на январский трансферный рынок и подпишет новых игроков, чтобы укрепить претензии на титул.

«Как раз в пресс-центре мы обсуждали это и я подумал, что, возможно, в январе «Ливерпуль» сделает хитрый шаг на трансферном рынке, − сказал Невилл. − Они не будут объявлять об этом, потому что они очень умны и не хотят, чтобы другие клубы знали, что они в отчаянии».

«Интересно, думают ли они, что добавив к своему составу кого-то, они смогут добиться успеха, ведь титул АПЛ находится на волоске».

Возможно, что Гари выдает желаемое за действительное. У «красных» сбалансированный состав и вряд ли клуб будет совершать покупки ради покупок.

Вместо того чтобы тратить деньги, FSG будет рассчитывать на быстрое восстановление травмированных игроков, таких как Энди Робертсон, Костас Цимикас и недавно появившийся Доминик Собослаи