LFC 2020
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«Ливерпуль» выйдет на матч с «Арсеналом» не в домашней, а в третьей форме. Этому есть крутое объяснение

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Респект «красным».

В предстоящем матче третьего раунда Кубка Англии против «Арсенала» «Ливерпуль» наденет третий комплект.

Обычно «Ливерпуль» использует фиолетовую форму для европейских выездных матчей, в этом сезоне его надевали в Лиге Европы. «Ливерпуль» мог бы сыграть с «Арсеналом» в домашней форме, но решил этого не делать.

«Красные» наденут третий комплект в знак уважения к кампании «гуннеров» «No More Red». Она направлена на то, чтобы обезопасить молодых людей от преступлений с использованием ножей, которые стали серьезной проблемой в Великобритании.

На этот матч «Арсенал» наденет полностью белую форму, впервые отказавшись от традиционного красно-белого цвета.

Завтра «Ливерпуль» будет стремиться отомстить «канонирам» за обидную ничью 1:1 на «Энфилде» и пройти дальше в Кубке Англии.

5 комментариев
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Ответ Иван Померанцевский
Бред. То на колени встают, то эти капитанские повязки с πидорским флагом, теперь форму родных цветов нельзя надеть. Может в футбол будете играть, а не заниматься фигнёй?
все-таки неправильно сравнивать блм и лгбт с преступлениями
+7
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+7
арсенал будут унижать все 90 минут
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Ответ Дмитрий Турецкий
все-таки неправильно сравнивать блм и лгбт с преступлениями
Особенно смешно это выглядит в Ливерпуле. Это бы было к месту в 80ых годах, а сейчас это наиболее целесообразно в том же Лондоне, с его дичайшей смесью культур.
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Ответ Андрей Andrey
арсенал будут унижать все 90 минут
Вот вообще не уверен
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