«Ливерпуль» выйдет на матч с «Арсеналом» не в домашней, а в третьей форме. Этому есть крутое объяснение
Респект «красным».
В предстоящем матче третьего раунда Кубка Англии против «Арсенала» «Ливерпуль» наденет третий комплект.
Обычно «Ливерпуль» использует фиолетовую форму для европейских выездных матчей, в этом сезоне его надевали в Лиге Европы. «Ливерпуль» мог бы сыграть с «Арсеналом» в домашней форме, но решил этого не делать.
«Красные» наденут третий комплект в знак уважения к кампании «гуннеров» «No More Red». Она направлена на то, чтобы обезопасить молодых людей от преступлений с использованием ножей, которые стали серьезной проблемой в Великобритании.
На этот матч «Арсенал» наденет полностью белую форму, впервые отказавшись от традиционного красно-белого цвета.
Завтра «Ливерпуль» будет стремиться отомстить «канонирам» за обидную ничью 1:1 на «Энфилде» и пройти дальше в Кубке Англии.