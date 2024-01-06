«Ливерпуль» выйдет на матч с «Арсеналом» не в домашней, а в третьей форме. Этому есть крутое объяснение

Респект «красным».

В предстоящем матче третьего раунда Кубка Англии против «Арсенала» «Ливерпуль» наденет третий комплект.

Обычно «Ливерпуль» использует фиолетовую форму для европейских выездных матчей, в этом сезоне его надевали в Лиге Европы. «Ливерпуль» мог бы сыграть с «Арсеналом» в домашней форме, но решил этого не делать.

«Красные» наденут третий комплект в знак уважения к кампании «гуннеров» «No More Red». Она направлена на то, чтобы обезопасить молодых людей от преступлений с использованием ножей, которые стали серьезной проблемой в Великобритании.

На этот матч «Арсенал» наденет полностью белую форму, впервые отказавшись от традиционного красно-белого цвета.

Завтра «Ливерпуль» будет стремиться отомстить «канонирам» за обидную ничью 1:1 на «Энфилде» и пройти дальше в Кубке Англии.