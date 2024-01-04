LFC 2020
Блог

«Cовсем другая ситуация». Журналист The Athletic рассказал, ждать ли от «Ливерпуля» новых трансферов в январе

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Специальный корреспондент The Athetic по «Ливерпулю» Джеймс Пирс рассказал, какие действия на трансферном рынке он ожидает от клуба в январе.

«На данный момент на этом фронте все очень тихо. Это, конечно, совсем другая ситуация по сравнению с прошлым годом», — сказал журналист в подкасте Walk On.

«По последним трансферным окнам мы знаем, что, если появится подходящая возможность, «Ливерпуль» будет действовать быстро и решительно. Но только если они посчитают, что смогут получить подходящего игрока за подходящую цену.

Я помню, как, наверное, два года назад, я сидел здесь и говорил: «Думаю, будет тихо». Той зимой «Порту» отчаянно понадобились деньги, а «Ливерпуль» намеревался подписать Луиса Диаса лишь наступающим летом. «Тоттенхэм» был близок к заключению сделки, и тогда «Ливерпулю» пришлось решать: сейчас или никогда. Они быстро мобилизовались, подписали Луиса Диаса… Всегда все может измениться».

 

А вам кажется, «Ливерпулю» требуется усиление зимой?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генри конечно жадный до предела.
Команда идет на 1 -ое место и не хочет вкладиватся в усиление.Челси вон 500 лямов выкинул в прошлое ТО а тут чувство что 1 трансфер с грехом пополам заключат и Клопп будет благодарен...Все знают что сити заведется весной и трудно будет с ними конкурировать-почему же такая пассивность.
+1
0
+1
Ответ vladimir.kostrichko
Генри конечно жадный до предела. Команда идет на 1 -ое место и не хочет вкладиватся в усиление.Челси вон 500 лямов выкинул в прошлое ТО а тут чувство что 1 трансфер с грехом пополам заключат и Клопп будет благодарен...Все знают что сити заведется весной и трудно будет с ними конкурировать-почему же такая пассивность.
Сильно это Челси помогло?
Есть одна очень умная фраза из фильма "Человек, который изменил все": "Если мы попытаемся играть как "Янкис" (читай "Челси") здесь - мы точно проиграем "Янкис" на поле".
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий