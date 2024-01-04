«Cовсем другая ситуация». Журналист The Athletic рассказал, ждать ли от «Ливерпуля» новых трансферов в январе

Специальный корреспондент The Athetic по «Ливерпулю» Джеймс Пирс рассказал, какие действия на трансферном рынке он ожидает от клуба в январе.

«На данный момент на этом фронте все очень тихо. Это, конечно, совсем другая ситуация по сравнению с прошлым годом», — сказал журналист в подкасте Walk On.

«По последним трансферным окнам мы знаем, что, если появится подходящая возможность, «Ливерпуль» будет действовать быстро и решительно. Но только если они посчитают, что смогут получить подходящего игрока за подходящую цену.

Я помню, как, наверное, два года назад, я сидел здесь и говорил: «Думаю, будет тихо». Той зимой «Порту» отчаянно понадобились деньги, а «Ливерпуль» намеревался подписать Луиса Диаса лишь наступающим летом. «Тоттенхэм» был близок к заключению сделки, и тогда «Ливерпулю» пришлось решать: сейчас или никогда. Они быстро мобилизовались, подписали Луиса Диаса… Всегда все может измениться».

А вам кажется, «Ливерпулю» требуется усиление зимой?