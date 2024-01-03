LFC 2020
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Саудовцы мечтают подписать Салаха, но Мо не уверен, что его история с «Ливерпулем» окончена. Игрок подумывает остаться на «Энфилде»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Ему еще есть, что предложить «красным».

Срок действия текущего контракта Мохамеда Салаха заканчивается в 2025 году, а это означает, что саудовские клубы попытаются соблазнить «Ливерпуль» и нападающего крупными предложениями будущим летом.

Несколько месяцев назад «Ливерпуль» отклонил астрономическое предложение от «Аль-Иттихада». Сообщалось, что саудовцы предлагали за Мо до 200 миллионов фунтов стерлингов, и они намерены продолжать попытки подписать игрока в дальнейшем.

Однако, по информации от Anfield Watch, египетский нападающий не уверен, что готов покинуть «Энфилд». Сейчас, как сообщается, он склоняется к продлению контракта с «Ливерпулем», и поэтому клуб приостановил поиски вингера на трансферном рынке.

Для «красных» сохранение Салаха будет большой победой, особенно пока он продолжает выступать так же, как и сейчас. В этом сезоне египтянин забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 27 матчах за мерсисайдцев.

Однако даже если эта информация верна, переговоры еще не начинались. Вероятно, это произойдет после того, как Салах вернется с Кубка африканских наций.

1 комментарий
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Буду молица что Мо Салах останется на Энфилде ❤️
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