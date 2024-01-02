Полная доминация. «Ливерпуль» поставил впечатляющий рекорд в матче с «Ньюкаслом», а по похожему показателю «красных» обошли только 3 топ-клуба

«Ливерпуль» установил впечатляющий рекорд Премьер-лиги в матче с «Ньюкаслом», завершившимся победой мерсисайдцев со счетом 4:2.

Мохамед Салах оформил дубль в своей последней игре перед тем, как отправиться на Кубок африканских наций, а Кертис Джонс и Коди Гакпо забили по голу. За всю встречу «красные» нанесли аж 34 удара по воротам, из них 15 — в створ.

xG «Ливерпуля» в этом матче составило невероятные 7,27 — самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в истории Премьер-лиги с момента начала подсчета статистики.

В то же время «Ньюкасл» набрал по xG всего 0,59, то есть разница в показателях составляет 6,68. Только в трех других матчах этот разрыв между двумя командами был больше.

По словам журналиста Эндрю Бизли, только в трех играх из базы данных Opta, которая насчитывает 36 193 матчей, этот показатель был выше. Отличились «Барселона», «Манчестер Сити» и «Аякс» Эрика тен Хага.

В победе «Барселоны» над «Депортиво» со счетом 4:0 в 2017 году разница xG составила 6,73, а в победе «Сити» над «Уотфордом» со счетом 8:0 в 2019 году — 6,79.

Но с уверенностью корону доминации забирает Эрик тен Хаг, чей «Аякс» разгромил «ВВВ Венло» со счетом 13:0 в 2020 году. Тогда разница в xG была 8,04. Вряд ли этого рекорд кто-то сможет превзойти в ближайшее время.