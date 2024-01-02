LFC 2020
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😤🤬 «Продайте его в Саудовскую Аравию». Ужасная реализация Нуньеса привела в ярость фанатов «Ливерпуля»

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Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

«Ливерпуль» в невероятно драматичной игре обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2. Мерсисайдцы упустили огромное количество голевых моментов, но все же сумели одолеть соперника.

Несмотря на победу, есть футболист, который точно захочет забыть этот матч. Если вы смотрели игру, то знаете его имя. Для остальных - Дарвин Нуньес.

Уругваец в привычном стиле упустил несколько прекрасных возможностей отличиться, но его главным провалом был запоротый выход 2 в 1. Выделим главные моменты.

2 в 1.

Не смог замкнуть.

Ударил прямо во вратаря.

Не забил с нескольких метров.

Фанаты «Ливерпуля» не смогли промолчать. Даже радость от победы не может затмить отвратительную игру нападающего.

💭 Tshepinho: «Я так устал от парней вроде Дарвина Нуньеса. Я просто закончился».

💭 Faysal: «В 2022 году я сказал, что этот парень вернется в «Бенфику» через 3-4 года, вы не сможете ничего выиграть вместе с ним».

💭 Anfield Edition: «Мы все любим Дарвина, но некоторые из моментов, которые он умудряется запороть, непростительны. Вы не можете их упускать, когда участвуете в титульной гонке. Этого нельзя допускать».

💭 Samuel: «Я люблю Дарвина и очень хочу, чтобы он добился успеха, но ему нужно начать рисковать. Он не может продолжать упускать такие возможности в подобных играх».

💭 LFCJ: «Просто продайте этого парня в Саудовскую Аравию».

10 комментариев
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а я в него верю, в Португалии он как то был лучшим бомбардиром лиги , тем более он здорово открывается и находит моменты для взятия ворот , к бабке шептунье сходить просто надо , сглазил кто-то
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+4
Последние скрины, там ему неплохо так мешали, будь это момент у обратных ворот, хейтеры бы уже верещали, что Ливерпуль простили и не дали пенку, потому что игрок бил с сопротивлением защитника. И уже был в Ливерпуле игрок, который выходы один на один с вратарём не реализовывал Кристиан Бентеке. Но как по мне Дарвин намного полезнее в игре, чем Бентеке
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зато какие 2 положил когда 2 1 победили!!
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Да ладно вам че накинулись на Дарвина не забивает зато какие осисты делает, наводит страх на оборону, все равно чего люблю и уважаю ещо будет забивать верю в него🌲❤️
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пока Салах будет на гастроли в КА, самое время Дарвину реабилитироваться за свои ошибки. КПД у него высокий - минимум двоих защитников соперника притягивает к себе, от этого и больше пространства у вингеров или форвардов по фланге. Соланке начал забивать после долгих ожиданий, Нуньес тоже не потеряется, надеюсь.
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Я согласен с мнением этих фанатов. Да открывается, да создаёт моменты. Но форвард должен завершать их, а не создавать и открываться. Хороший игрок и человек, но не то что нужно Ливерпуля. Ему повезло, что пока другие забивают и ему всё сходит с рук
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Дарвин - верим!
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Правильно. Всех бездарей - в СА. Там им место..
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Не случайно он внешне напоминает Энди Кэролла)
Может ему подстричься и тогда попрёт?)
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Ответ Aleksandr YNWA
Да ладно вам че накинулись на Дарвина не забивает зато какие осисты делает, наводит страх на оборону, все равно чего люблю и уважаю ещо будет забивать верю в него🌲❤️
Значит надо его в полузащиту переводить, от хавбеков не требуется много голов)))
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