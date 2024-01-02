😤🤬 «Продайте его в Саудовскую Аравию». Ужасная реализация Нуньеса привела в ярость фанатов «Ливерпуля»

«Ливерпуль» в невероятно драматичной игре обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2. Мерсисайдцы упустили огромное количество голевых моментов, но все же сумели одолеть соперника.

Несмотря на победу, есть футболист, который точно захочет забыть этот матч. Если вы смотрели игру, то знаете его имя. Для остальных - Дарвин Нуньес.

Уругваец в привычном стиле упустил несколько прекрасных возможностей отличиться, но его главным провалом был запоротый выход 2 в 1. Выделим главные моменты.

2 в 1.

Не смог замкнуть.

Ударил прямо во вратаря.

Не забил с нескольких метров.

Фанаты «Ливерпуля» не смогли промолчать. Даже радость от победы не может затмить отвратительную игру нападающего.

💭 Tshepinho: «Я так устал от парней вроде Дарвина Нуньеса. Я просто закончился».

💭 Faysal: «В 2022 году я сказал, что этот парень вернется в «Бенфику» через 3-4 года, вы не сможете ничего выиграть вместе с ним».

💭 Anfield Edition: «Мы все любим Дарвина, но некоторые из моментов, которые он умудряется запороть, непростительны. Вы не можете их упускать, когда участвуете в титульной гонке. Этого нельзя допускать».

💭 Samuel: «Я люблю Дарвина и очень хочу, чтобы он добился успеха, но ему нужно начать рисковать. Он не может продолжать упускать такие возможности в подобных играх».

💭 LFCJ: «Просто продайте этого парня в Саудовскую Аравию».