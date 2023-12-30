🔥 Во Франции считают, что «Ливерпуль» имеет неплохие шансы на подписание Мбаппе. Килиан обсуждал трансфер с Клоппом еще когда играл в «Монако»

Килиан Мбаппе вступает в последние шесть месяцев своего контракта с «ПСЖ». Это означает, что в январе он может начинать обсуждать с другими клубами возможность подписания контракта в статусе свободного агента, который он получит в июле.

«Реал Мадрид» считается фаворитом в гонке за француза и, как сообщается, клуб установил крайний срок решения по трансферу Мбаппе. Если Килиан не даст окончательный ответ до середины января, то «сливочные» откажутся от идеи его подписания.

«Ливерпуль» также связывают с будущим нападающего, и как сообщает talkSPORT, их не стоит исключать из гонки.

«Ливерпуль» хотел Мбаппе еще со времен «Монако». Клопп отправился к нему, и они провели переговоры, пока были в самолете. У них неплохие отношения до сих пор. Я думаю, что есть шанс», - заявил французский журналист Лоик Танзи в интервью изданию.

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