LFC 2020
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🔥 Во Франции считают, что «Ливерпуль» имеет неплохие шансы на подписание Мбаппе. Килиан обсуждал трансфер с Клоппом еще когда играл в «Монако»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Килиан Мбаппе вступает в последние шесть месяцев своего контракта с «ПСЖ». Это означает, что в январе он может начинать обсуждать с другими клубами возможность подписания контракта в статусе свободного агента, который он получит в июле.

«Реал Мадрид» считается фаворитом в гонке за француза и, как сообщается, клуб установил крайний срок решения по трансферу Мбаппе. Если Килиан не даст окончательный ответ до середины января, то «сливочные» откажутся от идеи его подписания.

«Ливерпуль» также связывают с будущим нападающего, и как сообщает talkSPORT, их не стоит исключать из гонки.

«Ливерпуль» хотел Мбаппе еще со времен «Монако». Клопп отправился к нему, и они провели переговоры, пока были в самолете. У них неплохие отношения до сих пор. Я думаю, что есть шанс», - заявил французский журналист Лоик Танзи в интервью изданию.

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12 комментариев
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Выиграли бы все! Даже если Салах останется,он мог бы ниже играть. К сожалению проблема только в финансах. Интересно что думает сам игрок. Хотел бы попробовать себя ? В Реале после ухода Модрича и Кроса не совсем понятно.
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Ноу ченс
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Ну это прогрев, конечно. Черепашке нужно в Виллу, это антагонист Сити.
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У него личка 1,2 млн евро в неделю, а это без бонусов.
Жлоб Генри кое как Салаху 400к в неделю дал, вообще без шансов
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Ответ pashapavel
Выиграли бы все! Даже если Салах останется,он мог бы ниже играть. К сожалению проблема только в финансах. Интересно что думает сам игрок. Хотел бы попробовать себя ? В Реале после ухода Модрича и Кроса не совсем понятно.
Что в Реале не понятно??
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Это конечно была бы сказка, Черепашка с Египетской силой под руководством Клоппа !)
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75 млн зарплата - его трансфер в Ливерпуль нереален
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Мбапе может сильно прогрессировать у Клопа!!! Салаха могут саудитам продать!!!
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Ответ Артём Толоконников
Что в Реале не понятно??
все не понятно. Ливерпуль сила
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Ответ KIK90
все не понятно. Ливерпуль сила
Что все? Реал идет первый в ла лиге, из группы лч вышел без проблем, центр поля один из лучших в мире если не лучший
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Ответ Артём Толоконников
Что в Реале не понятно??
В Реале непонятно будущее на ближайшие пару лет. Я так думаю. В Ливере с учётом прошлого сезона и,того как идёт нынешний ,вроде перспектива конкретнее!
Дело вкуса и ошибаться можно. Но Ливерпуль для настоящих любителей ! В Реале звезда зарабатывала бабло и тухла. В любом случае ответ за Мбапе!)
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Ответ pashapavel
В Реале непонятно будущее на ближайшие пару лет. Я так думаю. В Ливере с учётом прошлого сезона и,того как идёт нынешний ,вроде перспектива конкретнее! Дело вкуса и ошибаться можно. Но Ливерпуль для настоящих любителей ! В Реале звезда зарабатывала бабло и тухла. В любом случае ответ за Мбапе!)
Разве может фанат Ливерпуля свой клуб ливером называть?
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