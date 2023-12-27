«Нужно продолжать работать по текущему плану». Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» сильно прибавил в обороне

На данный момент «Ливерпуль» является лидером АПЛ по количеству пропущенных мячей. «Мерсисайдцы» допустили лишь 16 голов за 19 игр. «Арсенал» пропустил 18 мячей, а «Ман Сити» - 21.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» пропустил 47 голов в 38 матчах лиги, как и «Челси», который занял 12-е место. Клопп рассказал, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

«Очевидно, что мы стали лучше обороняться. Да, это в значительной степени так. Мы должны продолжать работать по текущему плану.

Дело не в том, что команда в прошлом году этого не делала, но после стольких лет... Это всегда проблема, если вы теряете слишком много мячей, когда не ожидаете этого. Сколько голов нам забили? 16?

Наверное, восемь или девять из них были после того, как мы потеряли мяч и немного растерялись, а в прошлом году, очевидно, это было еще большей проблемой. Очень трудно подготовиться к таким ситуациям. Вы пытаетесь доминировать в игре, но в тот момент, когда вы проигрываете, приходится больше рисковать.

Сейчас у нас все хорошо. Мы работаем над контрпрессингом, что также помогает нам в игре. Это означает, что все линии действуют лучше», - заявил Клопп.