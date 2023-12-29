📹Клоппа вновь спросили про работу VAR. Тренер посчитал, что его вновь хотят использовать 🙈

Не выступает за запрет системы.

В этом сезоне отношения «Ливерпуля» и VAR были не лучшими. До сих пор свежа в памяти ошибка, которая произошла в сентябре в матче с «Тоттенхэмом». Отмененный гол Диаса вывел из себя Юргена Клоппа, который даже требовал переигровки.

Прошлым вечером произошел другой инцидент, а в возможных пострадавших оказался «Арсенал». «Канониры» пропустили спорный гол от «Вест Хэма», мяч, вероятно, полностью пересек линию ворот.

Перед матчем «Ливерпуля» и «Ньюкасла», который предстоит сыграть в понедельник, Клоппа спросили, стоит ли английский футбольным властям отказаться от VAR из-за скандалов, связанных с системой.

«Я не думаю, что мне стоит отвечать на этот вопрос. Знаете, дело не в том, что вы меня используете. Я слишком часто даю вам возможность использовать мои фразы, и тогда то, что мы уже обсуждали, не интересно. Просто Клопп сказал, и это не помогает. И это то, чего я не могу...»

Журналист ответил тренеру: «Так не должно быть».

Главный тренер «Ливерпуля» продолжил: «Но это будет использовано именно так. Согласны? Сейчас я говорю: «Клопп говорит», и это проблема, которую мы видим каждый день, практически каждый раз, когда смотрим игру и думаем: «Хорошо, как это возможно?» Я говорю, что два гола − это законные голы во всех странах».

«Мы можем говорить и говорить, говорить и говорить, мы и так это знаем. Власти, вероятно, знают об этом. Что вы имеете в виду? Но они должны быть смелыми. Что вы имеете в виду?».

Затем журналист предложит отказаться от VAR, на что Клопп ответил: «О боже. Убрать VAR. Нет. Использовать VAR лучше − это, наверное, правильно, и я думаю, что это можно сделать».

Несмотря на то, что некоторые решения VAR расстраивают Юргена Клоппа и «Ливерпуль», сейчас клуб идет на первом месте в АПЛ, имея преимущество над «Арсеналом» в два очка.