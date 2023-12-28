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🔥 «Ливерпуль» попал в скандал. На клуб подали в суд из-за «дискриминации по расовому признаку»

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Британец азиатского происхождения подал в суд на «Ливерпуль» из-за «дискриминации по расовому признаку».

Молодой человек аргументирует иск тем, что клуб отклонил его заявление о приеме на работу в пользу менее опытного кандидата, сообщает The Guardian.

25-летний Асад Фарук подал заявление на работу в администрации клуба, но его даже не пригласили на собеседование.

Клуб ответил кандидату, что «уровень опыта, который он продемонстрировал в своем заявлении, недостаточен. И есть соискатели, которые уже приглашены на собеседование».

Как утверждается, человек, который был назначен на вакантное место, имел еще меньше опыта, согласно его профилю LinkedIn. Позже он был заменен и получил другую работу в клубе.

«Будучи южноазиатом, я очень много работал, чтобы войти в эту дверь, но никто, кажется, не дал мне возможности проявить себя.

Я более чем способен выполнять эту работу в «Ливерпуле». Я не собираюсь отказываться от этого. Они утверждают, что поддерживают разнообразие и хотят видеть южноазиатов в футбольной индустрии, но потом демонстрируют плохую практику найма и не дают нам этих возможностей.

Они говорят о том, что хотят разрушить барьеры, но это не разрушение», - заявил Фарук.

«Ливерпуль» публично не прокомментировал этот вопрос. Адвокат Фарука утверждает, что когда он обратился в клуб, они сказали, что заявление было отклонено из-за высоких требований по зарплате.

5 комментариев
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Какого-то ноунейма не взяли на работу. Это, безусловно, достойно новости. А если я сейчас подам заявление в Ливерпуль удаленным ассистентом Клоппа и меня тоже не возьмут - напишете? Готов сказать что это все потому что я русский.
+9
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Как же надоел форс темы расизма. Че людям не живется спокойно просто своими жизнями…
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+4
Дх уж, хэи +5 и более часов... Сами себя.
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Темнокожые и Азиаты совсем уже берега попутали, че у них 4 руки и 4 ноги чем они отличаются от всех, что им должны быть открыты все двери?
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Ответ Андрей Хан
Какого-то ноунейма не взяли на работу. Это, безусловно, достойно новости. А если я сейчас подам заявление в Ливерпуль удаленным ассистентом Клоппа и меня тоже не возьмут - напишете? Готов сказать что это все потому что я русский.
не пройдёт, русских обижать счас в Британии модно))
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