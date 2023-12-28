😱 Ван Дейк собрал команду из пяти игроков, которая покорит мир. В нее попал только один европеец. Угадаете, кто? 😳

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк собрал команду своей мечты, состоящую из пяти игроков.

«В воротах я бы, очевидно, хотел видеть Алиссона. Классный голкипер и человек. Он уже очень многого добился, и я определенно думаю, что это лучший вратарь, с которым я когда-либо играл.

Дальше я поставлю себя, потому что хочу играть в этой команде.

Налево я выберу Роналдиньо. Это мой кумир, легенда. Парень, которым я восхищался в молодости, и которому я подражал на улице.

Справа я поставлю Лионеля Месси. Возможно, одного из лучших игроков всех времен, мне не нужно говорить слишком много, чтобы объяснить свой выбор.

В нападение поставлю Роналдо. Думаю, что мы бы обыграли любую команду в таком составе. Надеюсь, мы сможем покорить мир!» - заявил ван Дейк.