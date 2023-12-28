LFC 2020
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😱 Ван Дейк собрал команду из пяти игроков, которая покорит мир. В нее попал только один европеец. Угадаете, кто? 😳

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк собрал команду своей мечты, состоящую из пяти игроков.

«В воротах я бы, очевидно, хотел видеть Алиссона. Классный голкипер и человек. Он уже очень многого добился, и я определенно думаю, что это лучший вратарь, с которым я когда-либо играл.

Дальше я поставлю себя, потому что хочу играть в этой команде.

Налево я выберу Роналдиньо. Это мой кумир, легенда. Парень, которым я восхищался в молодости, и которому я подражал на улице.

Справа я поставлю Лионеля Месси. Возможно, одного из лучших игроков всех времен, мне не нужно говорить слишком много, чтобы объяснить свой выбор.

В нападение поставлю Роналдо. Думаю, что мы бы обыграли любую команду в таком составе. Надеюсь, мы сможем покорить мир!» - заявил ван Дейк.

8 комментариев
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Ну это его команда мечты. Я бы тоже в свою себя поставил наряду примерно с теми же игроками)
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Мечтателем заделался, 5/5-это футзал уже,а на поле полный ноль стал, в Катаре он запомнился только незабитым пентелем,отправившим его бессмысленную сборную,которая непонятно зачем и приезжала, домой.В Ливере тоже мутный какой-то стал,отыграл свое,отзащищался.
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Ответ SpilightTwarkle
Ну это его команда мечты. Я бы тоже в свою себя поставил наряду примерно с теми же игроками)
Только он имеет полное право называть себя лучшим игроком на своей позиции в истории
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Когда у тебя такое нападение в защите даже Лангле может играть.
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Вместо Алиссона ВанДейка - Яшин и Бекенбауер, вот это бомба)
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Ответ Рамиль Халиуллин
Только он имеет полное право называть себя лучшим игроком на своей позиции в истории
Ну имеет и имеет. Мечтать то никому не запрещено)
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Ответ SpilightTwarkle
Ну это его команда мечты. Я бы тоже в свою себя поставил наряду примерно с теми же игроками)
по хорошему, если бы я себя поставил в команду своей мечты, то нас бы даже любой участник плейофф лч вынес бы вперед ногами. Я лучше с бровки покомандую, и то, только в присутствии Пепа или Анчелотти, чтобы всякого не наворотил)
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Ответ СД18
Когда у тебя такое нападение в защите даже Лангле может играть.
не может, я как болельщик Ливерпуля знаю...
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