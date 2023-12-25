🔝Матч «Ливерпуль» − «Арсенал» − самая просматриваемая игра АПЛ в истории США. Предыдущий рекорд установили в январе

Та игра тоже была с участием «Арсенала».

Американский вещатель NBC Sports в пресс-релизе сообщил о том, что центральный матч 18-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» собрал в США рекордную аудиторию в 1,96 млн. Игру транслировали как на NBC Sports, так и на Peacock и NBC.

Причем по данным телеканала, все пять самых просматриваемых матчей АПЛ показали на платформах NBC в 2023 году. Так выглядит весь топ:

1. «Ливерпуль» − «Арсенал» − 1,96 млн − 23 декабря 2023;

2. «Арсенал» − «Манчестер Юнайтед» − 1,92 млн − 22 января 2023;

3. «Ливерпуль» − «МЮ» − 1,77 млн − 17 декабря 2023;

4. «Арсенал» − «МЮ» − 1,48 млн − 3 сентября 2023;

5. «Тоттенхэм» − «Манчестер Сити» − 1,47 млн − 5 февраля 2023.

Также матч «Ливерпуль» − «Арсенал» показал второй результат по показателю средней минутной аудитории (Average Minute Audience) − 464 тысячи зрителей. Это меньше, чем было шестью днями ранее на игре «Ливерпуля» и «МЮ» − 509 тысяч.

С учетом испаноязычной аудитории на канале Telemundo «Ливерпуль» − «Арсенал» собрал 2,28 млн зрителей, что стало вторым самым просматриваемым матчем в истории с учетом испаноязычной аудитории после «Арсенал» − «Манчестер Юнайтед» − 2,31 млн.