😱 «Боже мой, насколько они сильны?» Клопп в шоке от скорости «Арсенала»

Юрген Клопп признался, что восхищен силой «Арсенала», который смог удержать ничью на «Энфилде».

После игры наставник «Ливерпуля» заявил:

«Боже мой, насколько они сильны? Хорошая новость в том, что мы тоже хороши.

В такой игре сложно показать какой-то цельный отрезок, особенно со скоростью «Арсенала». Мы отлично начали второй тайм и должны были забить.

Мы пропускаем вместо того, чтобы забивать четыре или пять голов, это урок. Но в целом игра была великолепна», - признался Клопп.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. «Канониры» сохранили лидерство в таблице АПЛ.