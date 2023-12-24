LFC 2020
Блог

😱 «Боже мой, насколько они сильны?» Клопп в шоке от скорости «Арсенала»

Юрген Клопп Юрген Клопп
Арсенал Арсенал
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Юрген Клопп признался, что восхищен силой «Арсенала», который смог удержать ничью на «Энфилде».

После игры наставник «Ливерпуля» заявил:

«Боже мой, насколько они сильны? Хорошая новость в том, что мы тоже хороши.

В такой игре сложно показать какой-то цельный отрезок, особенно со скоростью «Арсенала». Мы отлично начали второй тайм и должны были забить.

Мы пропускаем вместо того, чтобы забивать четыре или пять голов, это урок. Но в целом игра была великолепна», - признался Клопп.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Арсенал» не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. «Канониры» сохранили лидерство в таблице АПЛ.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ mantihor_e
Пенальти был, но Трент мог спокойно забивать, когда выходили 5 в 1, и вышли бы на 1 место
В этом сезоне практически каждая команда страдает от ошибок судей. И Арсенал в том числе. Видать возврат вышел.
+8
-1
+7
Пенальти был, но Трент мог спокойно забивать, когда выходили 5 в 1, и вышли бы на 1 место
+5
-3
+2
нафига так поливать газон? момент 5:1 случился из-за того что два игрока Арсенала подскользнулись одновременно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий