📸 Мартин Эдегор сыграл рукой в штрафной, но арбитр это проигнорировал. Крайне спорный эпизод матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

В 18-м туре Премьер-лиги в гости к «Ливерпулю» приехал «Арсенал». Хозяева пропустили уже на 4-й минуте – Габриэл забил с передачи Эдегора.

А на 20-й минуте у «красных» мог появиться шанс сравнять счет с пенальти. Мартин в штрафной коснулся мяча рукой, останавливая Салаха.

Мо тут же сигнализировал судье.

Тот же эпизод с других ракурсов.

Если Крис Кавана, главный арбитр матча, эпизод проигнорировал, то поклонники «Ливерпуля» в соцсетях обратили внимание на случившееся:

💭 «Эдегор теперь баскетболист? Или вратарь?»

💭 «Да, «Ливерпуль» должен был получить право на пенальти после того, как Эдегор вел мяч так, будто он игрок НБА».

💭 «Эдегор превратился в Леброна. Почему это не пенальти?»

На 29-й минуте Мартину не удалось вновь остановить Салаха. Мо сравнял счет после красивой передачи Трента.

А как вы оцениваете эпизод с Эдегором: арбитр принял верное решение или допустил ошибку, не назначив одиннадцатиметровый? Делитесь мнением в комментах.