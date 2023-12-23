LFC 2020
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📸 Мартин Эдегор сыграл рукой в штрафной, но арбитр это проигнорировал. Крайне спорный эпизод матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

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В 18-м туре Премьер-лиги в гости к «Ливерпулю» приехал «Арсенал». Хозяева пропустили уже на 4-й минуте – Габриэл забил с передачи Эдегора.

А на 20-й минуте у «красных» мог появиться шанс сравнять счет с пенальти. Мартин в штрафной коснулся мяча рукой, останавливая Салаха.

Мо тут же сигнализировал судье.

Тот же эпизод с других ракурсов.

Если Крис Кавана, главный арбитр матча, эпизод проигнорировал, то поклонники «Ливерпуля» в соцсетях обратили внимание на случившееся:

💭 «Эдегор теперь баскетболист? Или вратарь?»

💭 «Да, «Ливерпуль» должен был получить право на пенальти после того, как Эдегор вел мяч так, будто он игрок НБА».

💭 «Эдегор превратился в Леброна. Почему это не пенальти?»

На 29-й минуте Мартину не удалось вновь остановить Салаха. Мо сравнял счет после красивой передачи Трента.

А как вы оцениваете эпизод с Эдегором: арбитр принял верное решение или допустил ошибку, не назначив одиннадцатиметровый? Делитесь мнением в комментах.

10 комментариев
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Когда играет Ливерпуль, то это не пенальти, там другие правила
+11
-1
+10
Быстро опущенная рука считается опорной....а быстро поднятая ---головой или рукой бога....это не пенальти😁
+4
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+4
ну всё понятно, Ливерпуль не хотят видеть наверху, сначала с Тоттенхэмом убили игру, теперь здесь как то не айс вышло....
+4
-2
+2
Ответ az za
ну всё понятно, Ливерпуль не хотят видеть наверху, сначала с Тоттенхэмом убили игру, теперь здесь как то не айс вышло....
но вопреки этому, Ливерпуль все равно берет и становится на вершине
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крос кавани....
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Обьективная игра рукой в штрафной. Точнее пас. Себе на уход от Салаха. Господа, это пенальти
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вот если бы взял мяч рукой и перенес тогда да, пенальти. А так, потрогал мяч, хотел узнать мокрый он или нет. Оказался сухой и играть продолжили.
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