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😳 «Мне нравится судебный вердикт». Клопп удивил своей позицией насчет Суперлиги

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Юрген Клопп поделился своей позицией по решению Европейского суда насчет Суперлиги.

«Я на 100% согласен с позицией «Ливерпуля», но мне все равно нравится судебный вердикт. Мне по душе, что мы наконец-то начали осознавать, что ФИФА, УЕФА, ФА и другие организации не могут просто делать все, что захотят.

Мы должны обсудить это в будущем. Они продолжают делать то, что им нравится, устраивая соревнования с большим количеством игр, но никто, на самом деле, не имеет права на другое мнение в этом вопросе. Что там творится?

Мне нравится, что их немного встряхнули. По Суперлиге у меня такое же мнение, что и раньше», - заявил немецкий тренер.

Могут ли Клоппа наказать за такие слова?

1 комментарий
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Юргену мало, что после его критики в АПЛ его клуб часто играет в полдень, хочет и в Евротурнирах столь же ранние матчи...

Пусть берёт пример с 10 Хагов. Как то просочились в один из двух величайших клубов Англии, тихо ведут свою разрушительную работу, не отсвечивают, прикрывают маленькие бегающие глазки кепочкой... Как бобры, нагрызли дров на тактику "лесаног".
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