😳 «Мне нравится судебный вердикт». Клопп удивил своей позицией насчет Суперлиги
Юрген Клопп поделился своей позицией по решению Европейского суда насчет Суперлиги.
«Я на 100% согласен с позицией «Ливерпуля», но мне все равно нравится судебный вердикт. Мне по душе, что мы наконец-то начали осознавать, что ФИФА, УЕФА, ФА и другие организации не могут просто делать все, что захотят.
Мы должны обсудить это в будущем. Они продолжают делать то, что им нравится, устраивая соревнования с большим количеством игр, но никто, на самом деле, не имеет права на другое мнение в этом вопросе. Что там творится?
Мне нравится, что их немного встряхнули. По Суперлиге у меня такое же мнение, что и раньше», - заявил немецкий тренер.
Могут ли Клоппа наказать за такие слова?
Пусть берёт пример с 10 Хагов. Как то просочились в один из двух величайших клубов Англии, тихо ведут свою разрушительную работу, не отсвечивают, прикрывают маленькие бегающие глазки кепочкой... Как бобры, нагрызли дров на тактику "лесаног".