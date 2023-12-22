😳 «Мне нравится судебный вердикт». Клопп удивил своей позицией насчет Суперлиги

Юрген Клопп поделился своей позицией по решению Европейского суда насчет Суперлиги.

«Я на 100% согласен с позицией «Ливерпуля», но мне все равно нравится судебный вердикт. Мне по душе, что мы наконец-то начали осознавать, что ФИФА, УЕФА, ФА и другие организации не могут просто делать все, что захотят.

Мы должны обсудить это в будущем. Они продолжают делать то, что им нравится, устраивая соревнования с большим количеством игр, но никто, на самом деле, не имеет права на другое мнение в этом вопросе. Что там творится?

Мне нравится, что их немного встряхнули. По Суперлиге у меня такое же мнение, что и раньше», - заявил немецкий тренер.

Могут ли Клоппа наказать за такие слова?