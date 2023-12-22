Ого! Клопп раскритиковал «Энфилд»: «Если ты не в форме - отдай билет кому-нибудь другому» 😱😱😱

Юрген жесток, но справедлив.

После матча Кубка с «Вест Хэмом главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп в интервью Пол Горсту (Liverpoll ECHO) критически высказался в адрес болельщиков на трибунах.

«Я не слишком доволен тем, что происходила у меня за спиной на трибунах. «Энфилд» должен держать соперников в напряжении, чтобы мне не приходилось спорить с тренером соперников или кем-то еще.

Если ты не в форме - отдай билет кому-нибудь другому».

После недавнего матча с «МЮ» матча журналисты спросили вратаря «Юнайтед» Андре Онана, что он почувствовал, выступая на домашнем стадионе «Ливерпуля». Ответ голкипера был однозначным:

«Я ничего не почувствовал».