LFC 2020
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Ого! Клопп раскритиковал «Энфилд»: «Если ты не в форме - отдай билет кому-нибудь другому» 😱😱😱

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Юрген жесток, но справедлив.

После матча Кубка с «Вест Хэмом главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп в интервью Пол Горсту (Liverpoll ECHO) критически высказался в адрес болельщиков на трибунах.

«Я не слишком доволен тем, что происходила у меня за спиной на трибунах. «Энфилд» должен держать соперников в напряжении, чтобы мне не приходилось спорить с тренером соперников или кем-то еще.

Если ты не в форме - отдай билет кому-нибудь другому».

После недавнего матча с «МЮ» матча журналисты спросили вратаря «Юнайтед» Андре Онана, что он почувствовал, выступая на домашнем стадионе «Ливерпуля». Ответ голкипера был однозначным:

«Я ничего не почувствовал».

3 комментария
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Онана пофиг перед какими болельщиками лажать. Нервы стальные.
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С МЮ трибуны действительно были тихими, я перед экраном и то громче болел, помню матчи с МС и Барсой в ЛЧ, когда даже комментатора еле было слышно, вот каким должен быть Энфилд.

Энфилд, который даже великие футболисты 70х и 80х и по сей день называют лучшим стадионом Мира!
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Энфилд боится таких сильных личностей, как Онана) у него сокрушительный взгляд и прическа
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