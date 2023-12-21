«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», а Клопп не удержался от укола в адрес «МЮ»

Ему не понравился стиль игры Тен Хага.

В четвертьфинал Кубка Лиги «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1. Голы забивали Собослаи, Джонс (дубль), Гакпо и Салах.

После игры Юрген Клопп начал рассуждать вслух о результатах уикенда. Немец не смог скрыть разочарования от того, что игра против «МЮ» завершилась со счетом 0:0, хотя его команда пыталась вскрыть соперника, который больше думал о защите.

«Сегодня все получилось, а в воскресенье − нет, − цитирует Клоппа Metro. − Я не уверен, что мне позволено говорить о том, что сделал «Юнайтед», но они глубоко оборонялись».

Кажется, что тот матч еще долго будет волновать Юргена. Ведь тогда команда потеряла важные очки, хотя при этом нельзя сказать, что создала много по-настоящему голевых моментов.