LFC 2020
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«Не могу вспомнить столь доминирующую игру против «МЮ». Даже при счете 7:0 они были более активны». Клопп признался, что разочарован ничьей

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Юрген Клопп прокомментировал нулевую ничью в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Я увидел много хороших моментов в нашей игре, но единственное, что мне не понравилось, это результат. Мы должны были забить.

Мы торопились в некоторых моментах, но мне очень понравился темп игры и, особенно, старт. Мы показали лучший контрпрессинг с тех пор, как эти парни начали играть вместе.

Я не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед». Даже при счете 7:0 они были более активны.

Они, вероятно, чувствуют себя лучше, чем мы. Мы же возьмем очко и продолжим двигаться дальше.

Мы играли так, как я хотел. Когда мы так действуем, сопернику становится трудно выбраться со своей половины поля.

Гол изменил бы динамику игры, они бы немного открылись и начали больше рисковать. Но ничего не изменилось, счет остался не открыт», - заявил Клопп.

Согласны?

4 комментария
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Ничего страшного не произошло, Ливерпуль двигается вперед;
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да и хорошо мю уколол👍😉
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Мы тоже разочарованы, могли выиграть.
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В футболе самое главное это доминирование, особенно в финалах 🤡
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