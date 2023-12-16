«Все команды выдающиеся»: Клопп оценил уровень «Ливерпуля» и высказался о конкуренции в АПЛ

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги после 16-ти матчей. В следующем туре «красные» встретятся с «Манчестер Юнайтед».

На предматчевой пресс-конференции у Клоппа спросили, показывает ли его команда свой максимум. Слова тренера передает This is Anfield:

«В определенные моменты, конечно, показывает. Но как оценить реальные возможности команды? Этот уровень виден в моменте, или он определяется по тому, что команда показывает после двух или трехлетней совместной работы? Думаю, наш класс виден в определенных моментах, но видны и проблемы».

Юрген отметил, что его команда находится в процессе формирования:

«Когда собирается новая группа – а это новая группа – ясно, что ей нужно время, чтобы обрести некоторую стабильность. Нам не хватало этого в некоторых моментах, это правда. Но, в конце концов, пока что все как-то получалось. Мы должны быть уверены, что продолжим совершенствоваться даже в самые трудные моменты.

С этим составом мы никогда не проводили вместе декабрь. А декабрь в английском футболе – самый тяжелый месяц. Вот почему мы должны уже сейчас показать свой настрой. Сейчас начало декабря, мы возглавляем таблицу, люди начинают думать о разных перспективах, но мы не заглядываем так далеко. Я слишком долго в этом бизнесе, так что наше нынешнее положение не может для меня что-то значить. Хотя, конечно, лучше быть первым, чем 18-м или 20-м, но на данный момент это всего лишь позиция. Мы должны продолжать работать очень усердно, а это так сложно, когда у команды нет достаточно времени на восстановление, но все равно нужно это сделать.

Я знал с самого начала, что у нас есть действительно хорошая футбольная команда. Есть несколько парней, и мы все знали, какими хорошими игроками они могут быть. Это было очевидно уже давно, ну и что с того? Назовите мне хоть одну команду Премьер-лиги, которая не очень хороша, особенно если команда борется за четверку лучших. Все они выдающиеся».

Согласны с мнением Клоппа?