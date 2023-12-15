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«Я буду говорить не о голах и ассистах». Трент рассказал, о каких качествах Салаха он бы поведал своим внукам

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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В интервью BeIN Sports Трент Александер-Арнолд осыпал комплиментами Мо Салаха.

Защитник, которому посчастливилось долгие годы играть плечом к плечу с египетским нападающим, признался, что обязательно расскажет своим внукам о том, как вдохновляюще это было.

«Если мне посчастливится иметь детей и внуков, я буду говорить им не о его голах и ассистах, а о том, как он умел держаться, как он вдохновлял всех окружающих, а также каким образцом для подражания и лидером он был.

Он самый профессиональный игрок, с которым мне когда-либо доводилось встречаться. Самый трудолюбивый и самый преданный своему делу. Все это не произошло в одночасье, он много работал и теперь пожинает плоды.

Он тот, кто войдет в историю «Ливерпуля», Премьер-лиги и всего футбола благодаря своим достижениям. Он будет иметь статус легенды».

1 комментарий
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Салах не то что на пике формы скорее всего на вершине мастерства.
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