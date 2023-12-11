LFC 2020
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«До сих пор этим наслаждаюсь»: Салах высказался о своем 200-м голе за «Ливерпуль»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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В 16-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Салах в этой встрече забил свой 200-й гол за «красных».

Египтянин высказался о своем достижении:

«Это великолепно. Чудесно забить 200 голов за этот клуб. Конечно, я очень горд. Это был очень гордый момент. Я до сих пор им наслаждаюсь. Надеюсь, впереди еще много голов».

Салах входит в пятерку лучших бомбардиров «Ливерпуля». В этом сезоне Мо провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 ассистов.

Как думаете, сколько мячей на свой счет запишет египтянин в этой кампании?

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