Нуньес целует правое предплечье после забитого гола. Что означает это празднование?

Поцелуй правого предплечья – одно из фирменных празднований Нуньеса. Но откуда взялся этот жест, и что он означает?

Дарвин однажды сказал, что посвящает все голы своей возлюбленной Лорене Манас. В январе прошлого года ситуация поменялась, ведь у уругвайца родился сын.

На правом предплечье Нуньеса набит портрет его ребенка.

Кстати, сына футболиста «Ливерпуля» тоже зовут Дарвин. Кто знает, может, у «красных» появится династия Нуньесов?

Дарвин также является отчимом восьмилетней Хлои – дочери Лорены.

Как говорил классик, нет ничего важнее семьи.