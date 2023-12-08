Нуньес целует правое предплечье после забитого гола. Что означает это празднование?
Поцелуй правого предплечья – одно из фирменных празднований Нуньеса. Но откуда взялся этот жест, и что он означает?
Дарвин однажды сказал, что посвящает все голы своей возлюбленной Лорене Манас. В январе прошлого года ситуация поменялась, ведь у уругвайца родился сын.
На правом предплечье Нуньеса набит портрет его ребенка.
Кстати, сына футболиста «Ливерпуля» тоже зовут Дарвин. Кто знает, может, у «красных» появится династия Нуньесов?
Дарвин также является отчимом восьмилетней Хлои – дочери Лорены.
Как говорил классик, нет ничего важнее семьи.