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«До смешного». Рио Фердинанд осыпал комплиментами игрока «Ливерпуля» после победы над «Кристал Пэлас» — и речь не об Аллисоне

Харви Эллиотт Харви Эллиотт
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Спаситель «красных».

Харви Эллиотт продолжает покорять всех окружающих свой игрой. В субботу он вновь заслужил оглушительные овации трибун, забив победный гол в матче против «Кристал Пэлас» (2:1).

20-летний полузащитник произвел впечатление и на бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. В эфире TNT Sports эксперт отметил, что Эллиотт значительно превосходит своих сверстников и заслужил быть основным в команде Клоппа.

«Харви Эллиотт до смешного талантлив. «Ливерпуль» забрал его из «Фулхэма», когда он был еще ребенком, кажется, ему было 16 лет. Но мы видели и видим, что в сборной U21 он будто на голову выше своих партнеров. Он регулярно исполняет там невероятные вещи.

Если мы будем часто видеть такое и в футболке «Ливерпуля», то, я думаю, он может стать абсолютно новой опцией в полузащите. Он тот, кто может передвигаться с мячом, бегать, отдавать любой пас, взаимодействовать со своими товарищами, но также он может забивать».

1 комментарий
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Ну это также очередной комплимент Клоппу, который может звезд воспитывать, а не только звезд покупать…
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