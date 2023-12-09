LFC 2020
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Эллиотт забил и продемонстрировал новое празднование гола. Фанатам оно показалось странным

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Харви − фанат аниме.

В сегодняшнем матче против «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» Клоппа вырвал победу у соперника на последних минутах − 2:1. Победный мяч забил молодой хавбек Харви Эллиотт.

После англичанин побежал к болельщикам и продемонстрировал им новое празднование гола − в стиле Dragon Ball Z, известного аниме. И если фанаты на трибунах оценили задумку игрока, то в интернете было слегка другое мнение.

💭Отличный гол, но празднование... Выглядит немного кринжово.

💭Да уж, дети в наше время выглядят теперь вот так.

💭Этот парень слишком много времени проводит с Ибу.

💭Как будто бы забил мяч, а затем отправил его на трибуны. Респект!

А как вам празднование Эллиотта? Пишите в комментариях.

1 комментарий
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Да вообще пофигу) победа!
пусть празднует как хочет, его право однозначно
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