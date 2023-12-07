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Мо Салах забил 200-й мяч за «Ливерпуль». Кроме него в элитный клуб входят еще четыре игрока

Мохамед Салах Мохамед Салах
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Стал легендой Мерсисайда.

В матче 16-го тура между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» (1:2) форвард Мохамед Салах забил 200-й мяч за клуб. Он стал всего пятым игроком в истории мерсисайдцев, которому удалось достичь этой отметки.

Этот гол позволил достичь отметки в 150 мячей в АПЛ. Причем 148 из них Салах забил за «Ливерпуль» и еще два за «Челси».

На 200 голов Мохамеду потребовалось 327 матчей во всех турнирах. Кроме него это достижение покорилось Иану Рашу, Роджеру Ханту, Гордону Ходжсону и Билли Лидделу.

5 комментариев
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Салах забьёт 40 голов в этом сезоне АПЛ, абсолютно уверен
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и 30 было бы неплохо !!!
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Легенда и отец
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Ответ Жарқын
Салах забьёт 40 голов в этом сезоне АПЛ, абсолютно уверен
не сможет 22 гра осталось это как 2гола за игру
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Ответ Хасан Мустафоев
не сможет 22 гра осталось это как 2гола за игру
плюс лига европы и кубки
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