Мо Салах забил 200-й мяч за «Ливерпуль». Кроме него в элитный клуб входят еще четыре игрока

Стал легендой Мерсисайда.

В матче 16-го тура между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» (1:2) форвард Мохамед Салах забил 200-й мяч за клуб. Он стал всего пятым игроком в истории мерсисайдцев, которому удалось достичь этой отметки.

Этот гол позволил достичь отметки в 150 мячей в АПЛ. Причем 148 из них Салах забил за «Ливерпуль» и еще два за «Челси».

На 200 голов Мохамеду потребовалось 327 матчей во всех турнирах. Кроме него это достижение покорилось Иану Рашу, Роджеру Ханту, Гордону Ходжсону и Билли Лидделу.