😡 «Зачем он несет эту чушь?». Фанаты раскритиковали Клоппа за ложь о «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвергся критике за слова о «Манчестер Сити» в новом интервью.

В данный момент «горожане» находятся на четвертом месте в таблице АПЛ, имея за спиной четыре матча без побед. «Сити» на четыре очка отстает от «Ливерпуля» и на шесть очков от лидирующего «Арсенала».

«Обычно в это время года «Сити» на 15 очков впереди... на этот раз все выглядит гораздо ближе, и это правильно», - описал ситуацию в турнирной таблице Юрген Клопп.

Слова Клоппа вызвали недоумение у фанатов, поскольку, мягко говоря, дела обстоят совсем не так.

Вот пример таблица АПЛ прошлого сезона, где «Сити» не то что не имел большого преимущества, но даже не лидировал.

В сезоне-2020/21 «горожане» нагнали лидирующий «Ливерпуль» лишь во второй половине сезона.

В сезоне-2021/22 «Сити» действительно лидировал после 15 туров, но опережал «Ливерпуль» только на одно очко.

Фанаты раскритиковали немецкого тренера.

💭 «Это просто полная и абсолютная ложь. Зачем он это придумал?».

💭 «Странно. Зачем врать о подобных вещах?».

💭 «Бессмысленная ложь».

💭 «Какой-то бред. Зачем он несет эту чушь?».

💭 «Забавно, он на самом деле верит в эту вопиющую ложь? Наверное, Клопп слишком занят, чтобы найти время взглянуть на таблицу в предыдущих сезонах».