LFC 2020
Блог

😡 «Зачем он несет эту чушь?». Фанаты раскритиковали Клоппа за ложь о «Манчестер Сити»

Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвергся критике за слова о «Манчестер Сити» в новом интервью.

В данный момент «горожане» находятся на четвертом месте в таблице АПЛ, имея за спиной четыре матча без побед. «Сити» на четыре очка отстает от «Ливерпуля» и на шесть очков от лидирующего «Арсенала».

«Обычно в это время года «Сити» на 15 очков впереди... на этот раз все выглядит гораздо ближе, и это правильно», - описал ситуацию в турнирной таблице Юрген Клопп.

Слова Клоппа вызвали недоумение у фанатов, поскольку, мягко говоря, дела обстоят совсем не так.

Вот пример таблица АПЛ прошлого сезона, где «Сити» не то что не имел большого преимущества, но даже не лидировал.

В сезоне-2020/21 «горожане» нагнали лидирующий «Ливерпуль» лишь во второй половине сезона.

В сезоне-2021/22 «Сити» действительно лидировал после 15 туров, но опережал «Ливерпуль» только на одно очко.

Фанаты раскритиковали немецкого тренера.

💭 «Это просто полная и абсолютная ложь. Зачем он это придумал?».

💭 «Странно. Зачем врать о подобных вещах?».

💭 «Бессмысленная ложь».

💭 «Какой-то бред. Зачем он несет эту чушь?».

💭 «Забавно, он на самом деле верит в эту вопиющую ложь? Наверное, Клопп слишком занят, чтобы найти время взглянуть на таблицу в предыдущих сезонах».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сказал бы «на сто шагов впереди», это бы так сильно изменило смысл? Какая вопиющая ложь в самом деле, как ему не стыдно
+9
-1
+8
Вообще, если сравнивать с самим ливерпулем прошлого года, то сказал чистую правду)
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий