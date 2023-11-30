LFC 2020
Блог

«Самые трудные шаги оказываются и самыми полезными». Клопп объяснил, как сложности помогают «Ливерпулю»

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Юргену Клоппу всегда находит нужные слова перед матчами. На этот раз босс «Ливерпуля» рассказал, как трудные игры помогли его команде вырасти:

«Хорошая новость в том, что команда – и я имею в виду весь состав – до сих пор очень хорошо реагировала на сложности этого сезона.

Некоторые из трудностей, с которыми мы столкнулись, на самом деле помогли нам, хотя мы и не ждали этого. Иногда самые трудные шаги оказываются и самыми полезными.

«Матчи, в которых мы играли в 10 человек, и тот, в котором мы играли в 9 игроков, определенно сыграли роль в том, что мы пытаемся здесь построить.

Повторюсь, я бы предпочел, чтобы в этих матчах на поле было 11 игроков, но даже в ситуациях, которых мы все предпочли бы избежать, можно было увидеть рост команды, и главное, чтобы это продолжалось.

В декабре ничего не решается. Не вручаются трофеи и не определяются места в лиге. Но поскольку за такой короткий промежуток времени проходит так много игр, вы можете поставить себя в действительно хорошее положение перед второй частью чемпионата».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий