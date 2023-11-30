«Самые трудные шаги оказываются и самыми полезными». Клопп объяснил, как сложности помогают «Ливерпулю»

Юргену Клоппу всегда находит нужные слова перед матчами. На этот раз босс «Ливерпуля» рассказал, как трудные игры помогли его команде вырасти:

«Хорошая новость в том, что команда – и я имею в виду весь состав – до сих пор очень хорошо реагировала на сложности этого сезона.

Некоторые из трудностей, с которыми мы столкнулись, на самом деле помогли нам, хотя мы и не ждали этого. Иногда самые трудные шаги оказываются и самыми полезными.

«Матчи, в которых мы играли в 10 человек, и тот, в котором мы играли в 9 игроков, определенно сыграли роль в том, что мы пытаемся здесь построить.

Повторюсь, я бы предпочел, чтобы в этих матчах на поле было 11 игроков, но даже в ситуациях, которых мы все предпочли бы избежать, можно было увидеть рост команды, и главное, чтобы это продолжалось.

В декабре ничего не решается. Не вручаются трофеи и не определяются места в лиге. Но поскольку за такой короткий промежуток времени проходит так много игр, вы можете поставить себя в действительно хорошее положение перед второй частью чемпионата».