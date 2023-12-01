«Ливерпуль» повторил уникальный рекорд – ему 84 года, это не удалось даже «Сити»

В четверг вечером «Ливерпуль» обыграл «ЛАСК» в Лиге Европы с разницей в четыре мяча.

Эта победа обеспечила «Ливерпулю» выход в плей-офф с первого места в группе. Эта победа также означает, что «Ливерпуль» выиграл все 10 матчей на «Энфилде» во всех соревнованиях в этом сезоне, причем каждый с разницей в 2+ мяча.

«Ливерпуль» стал второй командой первого английского дивизиона, которая выиграла 10 домашних матчей подряд с разницей в 2+ гола, последний раз это делал «Вулверхэмптон» в сезоне 1938-1939.