LFC 2020
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«Ливерпуль» повторил уникальный рекорд – ему 84 года, это не удалось даже «Сити»

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В четверг вечером «Ливерпуль» обыграл «ЛАСК» в Лиге Европы с разницей в четыре мяча.

Эта победа обеспечила «Ливерпулю» выход в плей-офф с первого места в группе. Эта победа также означает, что «Ливерпуль» выиграл все 10 матчей на «Энфилде» во всех соревнованиях в этом сезоне, причем каждый с разницей в 2+ мяча.

«Ливерпуль» стал второй командой первого английского дивизиона, которая выиграла 10 домашних матчей подряд с разницей в 2+ гола, последний раз это делал «Вулверхэмптон» в сезоне 1938-1939.

4 комментария
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Ответ #SharkTeam
Спасибо ЛЕ?
в ЛЕ сыграно всего 2 матча из 10 ))
+5
-1
+4
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а что тут странного, великий клуб-великие рекорды
+2
0
+2
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Куда уж ситявым до клуба с великой историей
+2
-1
+1
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