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Трент провокационно отпраздновал гол перед болельщиками «Сити». Однако санкций к нему не будет

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Обошлось.

Во время игры против «Сити» (1:1) защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд забил отличный гол и решил отпраздновать его перед трибунами «Этихада».

Многие британские СМИ сразу после окончания игры выдали информацию о том, что за такие провокационные действия игрок может получить дисквалификацию на один или даже несколько матчей. Однако в реальности оказалось все проще.

Журналист The Athletic Джеймс Пирс обрадовал болельщиков «Ливерпуля» сегодняшним твитом:

«Сообщения о том, что Трент Александер-Арнолд может быть подвергнут дисциплинарному наказанию со стороны FA за то, что в субботу, забив гол в ворота «Ман Сити», он приложил палец к губам [перед болельщиками], ошибочны. Федерация даже не рассматривает этот вопрос».

13 комментариев

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Snid
Ответ Axs Men
Комментарий скрыт
болельщикам сити столько лет по губам стучали чем-то, просто он это им напомнил. поэтому да, за это глупо дисквалификацию давать.
+11
-1
+10
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А.В. Бубнов
А что такого в этом жесте?
Да и там же все равно не было фанатов проекта шейха)
+10
-3
+7
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Ненавидящий2.0
Ответ Snid
болельщикам сити столько лет по губам стучали чем-то, просто он это им напомнил. поэтому да, за это глупо дисквалификацию давать.
У меня вчера под материалом Палагина три комментария удалили (первые два за критику сайта, третий вообще ни за что) но постучать понятно чем по губам - это видимо окей комментарий. Очень трудно держать себя в руках, чтобы не рассказать админам, не стесняясь в выражениях, что я о них думаю. Если вкратце, то одни решётки с предлогами

П.С. Кстати, мои комментарии тёрли довольно оперативно, а тут висит с 19.55 и ничего
+7
0
+7
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Snid
Ответ Ненавидящий2.0
У меня вчера под материалом Палагина три комментария удалили (первые два за критику сайта, третий вообще ни за что) но постучать понятно чем по губам - это видимо окей комментарий. Очень трудно держать себя в руках, чтобы не рассказать админам, не стесняясь в выражениях, что я о них думаю. Если вкратце, то одни решётки с предлогами П.С. Кстати, мои комментарии тёрли довольно оперативно, а тут висит с 19.55 и ничего
Вот поэтому, не дожидаясь реакции админов, приходится таким индивидам в их же стиле отвечать.
+3
0
+3
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Рита Ктинидина
В стиле Аршавина) молодец
0
0
0
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Ненавидящий2.0
Ответ Snid
Вот поэтому, не дожидаясь реакции админов, приходится таким индивидам в их же стиле отвечать.
я так свой первый аккаунт потерял насовсем, отвечая подобным индивидам. кстати, он до сих пор на сайте)) а я с новым ником с индексом 2.0. вот такая политика модеров
0
0
0
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Snid
Ответ Axs Men
Метание стрелок это ты ответом называешь? 🤣
нет, это факт, неприятный для глориков сити 😎
+1
-1
0
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