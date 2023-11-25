Трент провокационно отпраздновал гол перед болельщиками «Сити». Однако санкций к нему не будет
Обошлось.
Во время игры против «Сити» (1:1) защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд забил отличный гол и решил отпраздновать его перед трибунами «Этихада».
Многие британские СМИ сразу после окончания игры выдали информацию о том, что за такие провокационные действия игрок может получить дисквалификацию на один или даже несколько матчей. Однако в реальности оказалось все проще.
Журналист The Athletic Джеймс Пирс обрадовал болельщиков «Ливерпуля» сегодняшним твитом:
«Сообщения о том, что Трент Александер-Арнолд может быть подвергнут дисциплинарному наказанию со стороны FA за то, что в субботу, забив гол в ворота «Ман Сити», он приложил палец к губам [перед болельщиками], ошибочны. Федерация даже не рассматривает этот вопрос».
Да и там же все равно не было фанатов проекта шейха)
П.С. Кстати, мои комментарии тёрли довольно оперативно, а тут висит с 19.55 и ничего