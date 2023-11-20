«Играть в футбол, а не на конкретной позиции». Трент рассказал о любимой роли на поле

Используется Клоппом и в сборной по-разному.

Трент Александер-Арнольд используется как гибридный правый защитник в «Ливерпуле» и как центральный полузащитник в сборной Англии. Ранее он был классическим правым защитником как в клубе, так и в сборной.

В болельщики и пресса любят обсудить, какая же лучшая позиция для англичанина. Эти разговоры были бы бесконечными, если бы сам игрок не высказал свое мнение по этому поводу.

«Для меня Трент − это футболист; именно так я всегда видел игру, − сказал Александер-Арнольд в интервью BBC Radio 5 Live. − Играй в футбол, а не на конкретной позиции − именно такая идея всегда была у меня, когда я выходил на поле».

Делать то, что нужно игре, а не то, что нужно мне. В частности, то, что мне сказали делать, и те инструкции, которые я получил. Если игра требует, чтобы я больше оборонялся и больше концентрировался на защите пространства, или больше занимался опекой, или бегал с мячом, или созидал с мячом − все, что нужно для футбола.

Думаю, что идея перехода в полузащиту и идея игры там все еще присутствует в моей голове. Каждый видит все по-своему. У меня было такое видение [как у созидателя], и когда я только перешел на позицию защитника, я хотел изменить свой подход.

Для меня актуальные вопросы, как я могу получить максимальную отдачу от себя, как могу по-прежнему выступать на том уровне, который мне необходим и которого я от себя жду. Предлагать какие-то вещи с позиции опорного полузащитника, изменить трактовку этой роли и то, как люди ее видят.

Уверен, что в полузащите все будет точно так же. Хочу создавать и делать что-то на поле. Хочу то, что от меня хотят, и какой бы ни была роль, я уверен, что найду способ сделать ее эффективно. Это даст мне возможность проявить себя с лучшей стороны».