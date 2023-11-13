🔥 Лучший защитник АПЛ прямо сейчас. Он играет в «Ливерпуле», и вы знаете, как его зовут

Аналитический портал Squawka назвал Вирджила ван Дейка лучшим защитником в Английской Премьер-лиге, основываясь на текущей форме игроков.

У голландца самый высокий процент выигранных единоборств в лиге. Более того, ван Дейк не допустил ни одной ошибки, приведшей к голу.

Капитан «Ливерпуля» остается единственным защитником, который еще ни разу не потерял мяч или был обыграл в последних 10 матчах.

Напомним, что «Ливерпуль» отстает на одно очко от «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.